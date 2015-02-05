Священнослужители Волынской епархии УПЦ доставили на Донетчину помощи на 100 тысяч гривен

По благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта секретарь Волынской епархии протоиерей Николай Бондарук и председатель Информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук совершили поездку в Донецкую епархию где посетили Свято-Успенскую Святогорскую лавру, где сейчас находятся дети-сироты, потерявшие родителей. Для нужд Лавры и приютов Донетчины волынские священники привезли более 100 тысяч гривен, сообщает сайт Волынской епархии.

В Лавре волынские священники приняли участие в богослужении, встретились с наместником Свято-Успенской Святогорской лавры викарием Донецкой епархии архиепископом Арсением.

Всего на нужды украинской армии Волынская епархия направила уже более миллиона гривен. Осуществляется особая духовная и материальная опека над семьями погибших в зоне АТО. Интернатам Донецкой области было направлено также часть средств, собранных во время 21-го Рождественского благотворительного концерта.

Волынские священники вручили владыкам Арсению и Алипию, Харьковском владыке Онуфрий, и Изюмском владыке Елесию факсимильные издания Волынской епархии - Луцкие Евангелие и Псалтырь XIV века.