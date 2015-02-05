В сети Интернет начал работу новый сайт УПЦ

В сети Интернет начал работу новый информационно-аналитический портал Украинской Православной Церкви "ПРО ЦЕРКВУ", сообщает официальный сайт Киевской Митрополии.

Целью сайта является мониторинг СМИ, анализ информации и публикации наиболее важных внутри-церковных новостей для освещения позиции официальных представителей УПЦ по поводу тех или иных актуальных вопросов.

Отныне все наиболее актуальные церковные новости будут собраны на одном сайте.

Сайт имеет свою страницу в соцсети «Фейсбук».