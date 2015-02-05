В сети Интернет начал работу новый сайт УПЦ
04:17, 05 февраля 2015Православие
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В сети Интернет начал работу новый информационно-аналитический портал Украинской Православной Церкви "ПРО ЦЕРКВУ", сообщает официальный сайт Киевской Митрополии.
Целью сайта является мониторинг СМИ, анализ информации и публикации наиболее важных внутри-церковных новостей для освещения позиции официальных представителей УПЦ по поводу тех или иных актуальных вопросов.
Отныне все наиболее актуальные церковные новости будут собраны на одном сайте.
Сайт имеет свою страницу в соцсети «Фейсбук».
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