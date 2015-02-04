2 февраля миссия «Милосердие без границ» осуществила десятый транш гуманитарной помощи на восток Украины.

На этот раз необходима пострадавшим помощь была доставлена в город Марьинка Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook написал протоиерей Захария Керстюк - основатель благотворительной миссии.

После доставки гуманитарного груза в пункт назначения в течение нескольких часов процесс разгрузки было затруднено и прервано на некоторое время из-за обстрела.

Синодальный информационный отдел УПЦ