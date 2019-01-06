Духовенство Спасо-Преображенского собора поздравляет с Рождеством

Спасо-Преображенский собор Православной Церкви Украины, его духовенство и председатель Приходского совета Игорь Лысов искренне поздравляют всех украинцев и людей доброй воли с Рождеством Христовым.

7 января православные христиане всего мира будут отмечать самый главный и торжественный праздник - Рождество Христово.

Спасо-Преображенский собор Православной Церкви Украины, его духовенство и председатель Приходского совета Игорь Лысов искренне поздравляют всех украинцев и людей доброй воли с Рождеством Христовым!

Со словами добра и пожелания счастья обратились Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, протоиерей Андрей Дудченко, протоиерей Николай Тишкун, протодиакон Ростислав Воробей, протодиакон Иван Гичун, заслуженный деятель культуры Украины Александр Тарасенко.

"Христос Рождается! Этими словами мы на протяжении веков поздравляем друг друга со знаменательным событием, которое произошло в Вифлееме. И каждый отвечает с радостью -Славим! Пусть Господь одарит каждого из нас миром и благополучием!", - пожелал Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

"В этот день мы желаем мира в Украине и Божьего благословения всем украинцам!" - добавил Игорь Лысов.