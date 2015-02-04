Глава УПЦ КП в США попросит оружие для Украины

Глава Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет, прибывший с визитом в Вашингтон, планирует просить о помощи со стороны Америки, в том числе оружием.

Об этом он сказал во вторник во время пресс-конференции в посольстве Украины в американской столице, передает Укринформ.

Филарет напомнил о Будапештском меморандуме, когда Украина показала миролюбие и отдала весь потенциал ядерного оружия, который был третьим по объемам в мире.

Филарет в то же время подтвердил, что будет говорить о необходимости предоставления украинским войскам современных видов оборонного оружия.

"Мы можем и сами в будущем выпускать вооружение, но сейчас мы просим помочь нам защитить свою территориальную целостность", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Филарет собирается принять участие в ежегодном Национальном молитвенном завтраке с участием Президента США Барака Обамы.