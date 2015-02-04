На Ровенщине религиозная община УПЦ обращает внимание на подготовку незаконного референдума по передаче храма УПЦ КП

На Ровенщине, в селе Новоселки Здолбуновского района, сельский совет и представители УПЦ Киевского патриархата 7 февраля готовятся к незаконному референдуму, на котором храм религиозной общины Чуда Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви хотят передать религиозной общине УПЦ КП.

Об этом “УНИАН-Религии” сообщил секретарь Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виталий Герлинский.

“Представители УПЦ КП заявили имущественные претензии на храм Чуда Архистратига Михаила, который принадлежит УПЦ. 24 января возле храма возникло противостояние между религиозными общинами села, после чего местная власть опечатала храм. Богослужения проходили на улице. В воскресенье, 1 февраля, представители местной власти сорвали печать и разрешили религиозной общине УПЦ оставаться в храме до результатов референдума 7 февраля”, - рассказал отец Виталий.

По словам секретаря Ровенской епархии, прихожане храма Чуда Архистратига Михаила УПЦ против проведения референдума, поскольку считают его незаконным.

“Наши люди, которые ходят в церковь, никто не голосовал. Голосовали за референдум только те люди, которых к нам завезли”, - отметила прихожанка храма Светлана Рыжук.

Однако поселковый и районный совет активно способствуют проведению референдума в селе.

“Мы неоднократно обращали внимание местных властей на то, что местный референдум не может проводиться, а тем более на нем не может рассматриваться вопрос о праве пользования помещением. Таким образом, в случае проведения референдума по вопросу принадлежности храма общины УПЦ, нарушится действующее законодательство Украины”, - обратил внимание протоиерей В.Герлинский.

Прихожане храма УПЦ утверждают, что в случае попыток захвата храма представителями УПЦ КП после незаконного референдума 7 февраля, свой храм они не отдадут, и все же надеются, что конфликт разрешится мирным путем.

Как сообщал УНИАН, на Ровенщине случаи захвата храмов УПЦ уже происходили.