4 февраля – память преподобномученика Анастасия, дьякона Печерского

Преподобномученик Анастасий, диакон Печерский, трудился в Ближних пещерах Свято-Успенского монастыря в Киеве.

Иеромонах Афанасий Кальнофойский называет его братом преподобного Тита пресвитера.

В рукописных святцах он называется диаконом.

В богослужебных книгах говорится, преподобномученик Анастасий имел такое дерзновение к Богу, что получал все, о чем бы ни просил.

Тропарь

Плотское, яко безплотный Ангел,возненавидевши препитание, духовную во иноческом чину возлюбил еси пищу,и в нем Боговидцу на Синаи Моисею добрым жития твоего подвигом уподобляяйся, многими на горе Божией Печерской возвысился еси добродетельми, идеже в молении к Вышннему непрестанно пребывал еси, ныне же со отцы преподобными Печерскими, аки бисер многоценен, мощми нетленными в пещере твоими пресветло сияеши, а душею со Ангелы пред Престолом Божиим, святый преподобномучениче Анастасие, предстоиши, о нас всегда моляся ко Господу спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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