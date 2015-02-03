В Москве участники Архиерейского Совещания РПЦ призвали к немедленному прекращению кровопролития в Украине

В Москве 3 февраля завершило работу Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви.

Как сообщается на официальном сайте УПЦ, архиереи вознесли Богу молитву "о наступлении справедливого мира на земле Украины, который бы остановил трагическое кровопролитие, сохранил ее от страданий, а всех, кто ненавидит друг друга - привел к покаянию и взаимному прощению".

В своем Постановлении участники совещания призвали всех, от кого это зависит, немедленно приложить все усилия для прекращения кровопролития, которое уносит человеческие жизни. Также они единодушно выразили поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и епископату Украинской Православной Церкви в их трудах по сохранению церковного единства и преодолению расколов.

Была отмечена важность перехода к широкомасштабному диалогу для современного прекращения конфликта, который бы позволил людям разных политических взглядов и убеждений, носителей разных культур и языков совместно определять будущее страны. При этом важно, чтобы ни одна из общественных сил не была исключена из процесса принятия решений.

Все чада Церкви призываются к молитве за мир и посильной помощи всем, кто невинно пострадал в результате военного конфликта.