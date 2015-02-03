В УПЦ призывают помочь второй волне переселенцев из зоны АТО

Отдел благотворительности и социального служения Киевской епархии УПЦ организовывает волонтерскую группу для оказания помощи переселенцам на Центральном ЖД вокзале Киева. Об этом сообщает Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам.

"Сегодня МЧС Киева на центральном вокзале столицы встретило 118 человек, приехавших из зоны АТО, из них 27 детей. Службой была оказана первая необходимая помощь. Работали спасатели и психологи. Небезразличные люди приносили продукты питания и одежду", - сообщается на сайте отдела.

Вместе с тем, высказывается предположение что "вторая волна переселенцев будет намного больше первой".

"На данный момент есть острая необходимость в памперсах (3,4,5 размерах), детском питании и медикаментах (анальгин, противопростудные препараты, таблетки от зубной боли и т.п.). Конечно нуждающиеся будут рады любой гуманитарной помощи", - отмечают в отделе по социально-гуманитарным вопросам УПЦ.

"Церковь призывает людей не быть равнодушными. Желающим присоединиться к добровольческой дружине обращаться к координатору по работе с волонтерами Отдела благотворительности и социального служения Киевской епархии отцу Мелхиседеку по номеру (096) 724 63 33", - говорится в сообщении.