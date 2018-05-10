В Киеве сотни людей принесли на Майдан цветы, свечи, лампадки и портреты Андрея Кузьменко: прощание с певцом (фоторепортаж)

Почтить память Андрея Кузьменко, лидера группы «Скрябин» известного как Кузьма, на Майдане Независимости вечером, 2 февраля, собрались сотни киевлян.

Люди принесли под стелу Независимости цветы, свечи и портреты певца.

Во Львове около тысячи поклонников Кузьмы запели "Старые фотографии". Этой же песней проходит прощание с лидером "Скрябина" в Киеве.

Священники и верующие в социальных сетях сегодня высказывают свою боль и сожаление по поводу смерти любимого певца.

Председатель епархиального отдела по вопросам семьи Киевской епархии УПЦ протоиерей Олег Мельничук на своей странице в Фейсбук написал:

"Он - сотворец Творца, Он любил жизнь, Он не болел "звездной болезнью", Он - настоящий человек, Он - раб Божий Андрей! Со святыми упокой, Господи, Его душу!"

Пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ, настоятель Свято-Игнатьевского храма протоиерей Георгий Гуляев на своей странице написал:

"Есть такое понятие как наглая смерть, т.е. неожиданная, внезапная... Иногда Бог попускает такое для памяти смертной. Погиб Андрей Кузьменко (Скрябин)... Непростой, но, по-моему, честный мужик... Лучшая память о певце - его песни".

Лидер рок-группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов в Фейсбуке написал:

"Царствия Небесного тебе, Андрей! Господи, прости и помилуй".

Директор по продажам и маркетингу туроператора TUI Ukraine Тарас Демура в Фейсбуке написал:

"Я не могу не написать о Кузьме. Не имею права. И хоть сегодня вся лента будет о нем, я не могу не написать. Когда уходит известный человек, вся страна в один миг становится как-будто родственником эму. Каждый, хоть на мгновение, задает себе вопрос, кем он был для меня? Сегодня многие заплачут неподдельно и искренне. Я это знаю точно.

Дело не в музыке, не в его характере или образе жизни. Об этом расскажут, прокрутят клипы и передачи. А я хочу, чтобы вы знали, как он любил свою землю. Оно болело эму все очень сильно. В отличии от тех, которые разносят в хлам то, что они не строили, Кузьма считал, что патриот это тот, кто любит свою страну, заботится о ней, хочет жить в мире со всеми. Он был готов слушать и слышать..."

Протоиерей УАПЦ Евгений Заплетнюк на своей странице в Фейсбук написал:

"Только вера в Бога помогает нам принять и понять все, что происходит. Только она одна дает нам силы пережить всю эту боль, которую мы переживаем каждый раз, слыша новости о смерти наших близких. Здесь важно не забывать, что: «Цой жив» только потому, что Христос Воскрес!"

Кузьма погиб сегодня утром в ДТП в Днепропетровской области. Авто певца столкнулось с грузовиком.

Сожаление по поводу гибели Кузьменко выразил сегодня президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодня погиб Андрей Кузьменко... Жаль каждого, кто погибает, но вместе с Кузьмой мы будто потеряли частичку сердца», - написал он в Твиттере.

Похоронят музыканта 4 февраля во Львовской области.

"УНИАН-Религии"

Фото УНИАН