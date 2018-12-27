Вселенскому патриарху спели украинскую колядку (видео)

Во время праздничных мероприятий студенты спели Патриарху традиционную украинскую колядку.

Трое студентов Богословской школы университета Аристотеля (Салоники) Василий Прус со Львова, Петр Крымус из Луцка и Святослав Руд с Днепра спели Вселенскому патриарху Варфоломею украинскую колядку.

Вселенский Патриарх пригласил их посетить Халкинскую богословскую школу в Стамбуле и вместе отпраздновать Рождество.

Во время праздничных мероприятий студенты спели Патриарху традиционную украинскую колядку.

Впервые парни посетили Патриарха в январе прошлого года и решили оставаться с ним на связи до завершения обучения и после него.