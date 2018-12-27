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Вселенскому патриарху спели украинскую колядку (видео)

22:35, 27 декабря 2018
Православие
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Патриарх пригласил студентов посетить Халкинскую богословскую школу / скриншот

Трое студентов Богословской школы университета Аристотеля (Салоники) Василий Прус со Львова, Петр Крымус из Луцка и Святослав Руд с Днепра спели Вселенскому патриарху Варфоломею украинскую колядку.

Вселенский Патриарх пригласил их посетить Халкинскую богословскую школу в Стамбуле и вместе отпраздновать Рождество.

Во время праздничных мероприятий студенты спели Патриарху традиционную украинскую колядку.

Впервые парни посетили Патриарха в январе прошлого года и решили оставаться с ним на связи до завершения обучения и после него.

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Теги: #колядки#Патриарх