Вселенскому патриарху спели украинскую колядку (видео)
22:35, 27 декабря 2018Православие
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Во время праздничных мероприятий студенты спели Патриарху традиционную украинскую колядку.
Патриарх пригласил студентов посетить Халкинскую богословскую школу / скриншот
Трое студентов Богословской школы университета Аристотеля (Салоники) Василий Прус со Львова, Петр Крымус из Луцка и Святослав Руд с Днепра спели Вселенскому патриарху Варфоломею украинскую колядку.
Вселенский Патриарх пригласил их посетить Халкинскую богословскую школу в Стамбуле и вместе отпраздновать Рождество.
Во время праздничных мероприятий студенты спели Патриарху традиционную украинскую колядку.
Впервые парни посетили Патриарха в январе прошлого года и решили оставаться с ним на связи до завершения обучения и после него.
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