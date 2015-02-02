На Всеправославном Соборе будет услышан голос каждой Поместной Церкви - Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что предложения Русской Православной Церкви по порядку проведения предстоящего Всеправославного Собора были услышаны большинством Поместных Православных Церквей и приняты в качестве обязательных.

Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«В марте минувшего года я посетил Стамбул для участия в Собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей, на котором мы обменялись мнениями относительно перспектив созыва Всеправославного Собора. С удовлетворением хотел бы отметить, что после продолжительных и не всегда простых дискуссий позиция Московского Патриархата по принципиальным для нас вопросам была поддержана многими Поместными Церквами», — сказал Патриарх Кирилл в своем докладе на Архиерейском Совещании в храме Христа Спасителя.

«Благодаря этому в итоговом постановлении Собрания Предстоятелей подчеркивается, что все решения, как на самом Всеправославном Соборе, так и на подготовительных этапах к нему, принимаются на основе консенсуса», — добавил он.

«Данное постановление гарантирует, что голос каждой Поместной Церкви будет услышан. Это будет способствовать сохранению всеправославного единства», — подчеркнул Патриарх.