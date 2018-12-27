Грузинская Православная Церковь отметила 41 год со дня интронизации Патриарха Илии II

Грузинская Православная Церковь отметила 41 год со дня интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Праздничная служба в связи с этой датой 25 декабря прошла в кафедральном соборе Светицховели, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Кавказ Online".

Вместе с Патриархом в богослужении приняли участие и члены Синода.

Илия II получил поздравления от паствы и членов правительства – на службе присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе.

«Я хочу поздравить всех православных – сегодня исполнился 41 год со дня интронизации Патриарха Грузии. За этот период построено, реставрировано, восстановлено очень много монастырей и церквей. Это действительно беспрецедентная эпоха возрождения в истории Грузии. Я с большим почтением хочу поблагодарить Патриарха за тот вклад, который он вносит в дело формирования грузинского государства», – сказал Бахтадзе.

Илия II был избран Католикосом-Патриархом Всея Грузии в возрасте 44 лет в 1977 году. Его интронизация состоялась 25 декабря 1977 года. К тому времени у Грузинской Православной Церкви было 15 епархий и более 30 действующих храмов.

На сегодняшний у ГПЦ 46 епархий на территории страны, около двух тысяч действующих церквей и монастырей и около трех тысяч духовных лиц, монахов и монахинь.