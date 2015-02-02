Архиепископ Лука и чемпионка Любовь Черепаха передали военному госпиталю оборудование на сумму 30 тыс. грн.

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука и чемпионка Любовь Черепаха передали военному госпиталю оборудование на сумму 30 тысяч гривен.

Медицинское оборудование было куплено в рамках проекта «Любовь милосердствует» в пределах суммы, вырученной от продажи медалей Книги рекордов Гиннеса Любови Черепахи.

Как сообщалось, общая сумма от лотов Любови Черепахи составила 45 000 грн, из которых 30 000 грн. она предложила использовать на нужды военного госпиталя Запорожья, а 15 000 грн. — на помощь больницам, в которых проходят лечение и реабилитацию дети, больные онкологическими заболеваниями. К этой сумме 15 тыс. грн. на помощь детям «доложили» благотворители из епархии и теперь эта сумма составляет 30 тыс. грн.

Военному госпиталю переданы: аппарат высокочастотный электрохирургический ЕХВЧ-120 «Надія - 4», кресло оториноларингологическое КО-1 и кресло гинекологическое с пневматическим приводом КГ-1М на общую сумму в 29 600 гривен плюс 400 гривен за транспортировку оборудования в Запорожье.

«Оборудование было заказано в середине декабря 2014 г., в январе 2015 г. оно поступило, и мы его вручили госпиталю», — прокомментировала Ирина Марущак, руководитель отдела по социальному служению и благотворительности Запорожской епархии УПЦ.

Предполагается, что ЕХВЧ-120 «Надія - 4» будет успешно применяться в разрезании и коагуляции мягких тканей и сосудов током высокой частоты в гинекологии, микрохирургии, эндоскопии и косметологии. Кресло оториноларингологическое КО-1 сменит подобное по медицинской направленности, но устаревшее на тридцать лет оборудование, позволяющее обследовать и лечить заболевания ушей, горла и носа военнослужащих. Кресло же гинекологическое с пневматическим приводом КГ-1М становится все более актуальным на фоне действенных разговоров о возможном участии женщин в четвертой волне мобилизации в Украине.

*** В рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» осуществить пожертвование можно на благотворительный расчетный счет

26001002022085МФО 380236 АТ «Дельта Банк»

код ОКПО 20512570

получатель – Запорожская епархия Украинской Православной Церкви

По материалам "Православие в Украине" и сайта Запорожской епархии УПЦ