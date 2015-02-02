Грузинский народ как никто понимает боль и скорбь украинцев - Патриарх всея Грузии Илия II

В последние дни января настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Иверская» Днепропетровска протоиерей Николай Несправа по приглашению Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II принимал участие в праздновании памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Его Святейшеству Илии II была подарена Иверская икона Божией Матери с изображением храмового ансамбля в честь иконы Божией Матери «Иверская» Днепропетровска, которая будет находиться в Сионском кафедральном соборе Тбилиси.

В личной беседе с о. Николаем Святейший Патриарх Илия II выразил поддержку украинскому народу. Он рассказал о том, что грузинский народ в свое время пережил войну и гражданское противостояние и поэтому как никто другой понимает боль и скорбь украинского народа.

Вся Грузинская Православная Церковь молится о мире в Украине.

Патриарх Илия II передал в дар икону св.вмч. Георгия Победоносца с частицей мощей, икону святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, старинный грузинский наперсный крест, икону с частицей мощей преподобноисповедника Гавриила Ургебадзе и флаг Грузинской Православной Церкви.

"Православие в Украине"