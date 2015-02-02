Митрополит Онуфрий поздравил Патриарха Кирилла с шестой годовщиной интронизации

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 1 февраля принял участие в праздничном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, в этот день была шестая годовщина интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Во время Божественной литургии Его Святейшество вознес молитву за мир в Украине.

После богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий произнес приветственный адрес Предстоятелю РПЦ от имени Священного Синода Русской Православной Церкви, после чего преподнес икону Спасителя.

За богослужением присутствовали представители епископата Украинской Православной Церкви.

Фото официального сайта РПЦ