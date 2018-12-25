Грузинский Патриарх напомнил, что человек всегда должен быть благодарным Богу

Человек всегда должен быть благодарным, не должен забывать о Божией благодати.

Об этом сказал в свой воскресной проповеди Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, сообщает 1tv.ge.

«Евангелие, которое мы читали сегодня, указывает на то, что человек всегда должен быть благодарным, не должен забывать о Божией благодати, не забывать благодарить Бога. Мы в наших молитвах сказали только – дай Господи, порадуй Господи. При каждом затруднении мы просим Господа о помощи.

Сегодняшнее Евангелие рассказывает о том, как десять больных проказой встретили Спасителя, и сказали ему – Иисус, Учитель, помилуй нас, грешников, и Спаситель говорит им — идите и покажитесь своему Учителю. Такой порядок был, если духовник подтвердит, что человек выздоровел, то он становился свободным от болезни. Они пошли к своему наставнику и по дороге очистились.

Один из них вернулся к Спасителю, упал на колени и поблагодарил Господа. Господь говорит: «Ведь все 10 выздоровели, где же остальные девять?». Мы часто делаем это, получаем помощь от Господа и не благодарим Господа», – сказал Патриарх.

Как напомнил Ильи II, 23 декабря он был избран Католикос-Патриархом Грузии, и, как сказал Патриарх, он благодарен верующим, которые помогли ему нести тяжелый крест, возложенный Господом.

«Я благодарен Господу за то, что Господь возложил на меня этот тяжелый крест. Господь, который дает крест, дает и силу нести тот крест. Слава и благодарность Господу, и я благодарен вам, мой любящий приход. Без вашей помощи и поддержки я не смог бы нести этот крест в течение стольких лет. Слава и спасибо Господу», — сказал Илия II.