Опубликовано ранее неизвестное письмо святителя Феофана Затворника (1815 - 1894). Свое духовно-назидательное письмо святой адресовал настоятельнице Успенского женского монастыря монахине Клеопатре (Марфе Климовой).

"Письмо подлинное и написано владыкой Феофаном от руки. Сложенный двойной лист пожелтевшей от времени бумаги в небольшом конверте хранился до настоящего времени с 1888 года", сообщает РИА Новости.

"Страх Божий – главное. Когда он приходит, то, как добрый хозяин, все по-своему устрояет в душе. Есть он у Вас? Если есть, благодарите Бога, и храните его; а нет – разбудите его: ибо он в духе нашем содержится, и если не проявляется, то по нашему невниманию", — говорится в письме.

По словам святителя, для поддержания в себе страха Божия, необходимо "держать неотходную память о смерти и суде".

Феофан Затворник (в миру Георгий Говоров) – богослов, публицист и проповедник РПЦ. Будучи епископом Владимирским, он в 1866 году подал в Синод прошение уволить его на покой и определить ему пребывание в Вышенской Успенской пустыни. Прошение его удовлетворили, он отказался от предложения возглавить Московскую кафедру и после Пасхи 1872 года святой затворился в отдельном флигеле, где ежедневно служил литургию в устроенной там домовой церкви и посвятил все время научным, литературным и переводческим трудам.

Канонизировали святителя Феофана в 1988 году на Соборе РПЦ, посвященном 1000-летию крещения Руси.