Братия Киево-Печерской лавры совершила богослужение у мощей свт.Николая в крипте Базилики г.Бари (Фото)

В праздник поклонения честным веригам святого апостола Петра духовенство Киево-Печерской лавры совершило богослужение в крипте Базилики г.Бари (Италия) у нетленных мощей святителя Николая. Божественную литургию возглавил настоятель Патриаршего Подворья Святителя Николая Чудотворца протоиерей Андрей Бойцов. За богослужением также молились паломники из Киева. Официальный сайт Киево-Печерской лавры

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