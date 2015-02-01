Братия Киево-Печерской лавры совершила богослужение у мощей свт.Николая в крипте Базилики г.Бари (Фото)
10:27, 01 февраля 2015Православие
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В праздник поклонения честным веригам святого апостола Петра духовенство Киево-Печерской лавры совершило богослужение в крипте Базилики г.Бари (Италия) у нетленных мощей святителя Николая.
Божественную литургию возглавил настоятель Патриаршего Подворья Святителя Николая Чудотворца протоиерей Андрей Бойцов.
За богослужением также молились паломники из Киева.
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