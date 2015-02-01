Киевские духовные школы посетили студенты Национального университета культуры и искусств
07:01, 01 февраля 2015Православие
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31 января, по благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии, управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония в КДАиС была проведена экскурсия для студентов Киевского Национального университета культуры и искусств, сообщает сайт КДАиС.
Гостей встретил первый проректор Академии протоиерей Сергий Ющик.
Отец Сергий познакомил студентов с устройством и историей Киевских духовных школ, отмечающих в этом году 400-летие со дня основания.
После этого для гостей была проведена экскурсия по Академии и Киево-Печерской лавре.
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