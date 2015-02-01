Киевские духовные школы посетили студенты Национального университета культуры и искусств

31 января, по благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии, управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония в КДАиС была проведена экскурсия для студентов Киевского Национального университета культуры и искусств, сообщает сайт КДАиС.

Гостей встретил первый проректор Академии протоиерей Сергий Ющик.

Отец Сергий познакомил студентов с устройством и историей Киевских духовных школ, отмечающих в этом году 400-летие со дня основания.

После этого для гостей была проведена экскурсия по Академии и Киево-Печерской лавре.