На Афоне найдено нетленное тело умершего недавно подвижника

На Афоне нетленным обнаружено тело усопшего полтора месяца назад насельника обители.

Как сообщает портал «Русский Афон», чудо произошло в Кавсокаливском скиту на Святой Горе Афон. Тело отца Стефана по прошествии полутора месяца с момента кончины не имело признаков тления и не источало неприятного запаха, как будто подвижник скончался несколько часов назад.

Отец Стефан в течение сорока лет подвизался в одной из сорока пустынных келий скита, посвященной Трем Святителям. В последние годы он мало общался с братией, а когда это случалось, нередко критически высказывался о разных сторонах современной жизни.

Как сообщает портал Romfea.gr, отец Стефан был найден мертвым в своей келье. Отцы Кавсокаливского скита, которые обнаружили тело, свидетельствуют, что его не коснулось тление.

Отец Стефан, как свидетельствуют отцы обители, не имел в своей келье не только кровати, но и одеяла, спал на голых досках и неизвестно чем питался. Он почил на 75-м году жизни и был погребен, как монах Великой Лавры, к которой приписан Кавсокаливский скит.

Скит «Кавсокаливия» – особножительная обитель, расположеная неподалеку от Великой Лавры, имеет широкую известность благодаря святому старцу Порфирию Кавсокаливиту (+1991), подвизавшемуся здесь.

Правмир