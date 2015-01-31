В Горловке снарядом частично разрушена трапезная кафедрального собора

Сегодня при артиллерийском обстреле центра Горловки пострадала трапезная Богоявленского кафедрального собора УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Горловской епархии УПЦ, в результате прямого попадания снаряда произошло возгорание. Трапезная частично разрушена.

Находившиеся в здании люди не пострадали.

В самом соборе и соседних домах повреждено остекление.

В разрушенной трапезной готовили пищу для нуждающихся людей, пациентов больниц и социальных учреждений города. На месте неподалёку от собора, где ежедневно раздавали горячую еду горловчанам, также разорвался снаряд. На данный момент община собора лишилась возможности кормить сотни людей, у которых не осталось средств к существованию.