В Горловке снарядом частично разрушена трапезная кафедрального собора
16:55, 31 января 2015Православие
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Сегодня при артиллерийском обстреле центра Горловки пострадала трапезная Богоявленского кафедрального собора УПЦ.
Как сообщает пресс-служба Горловской епархии УПЦ, в результате прямого попадания снаряда произошло возгорание. Трапезная частично разрушена.
Находившиеся в здании люди не пострадали.
В самом соборе и соседних домах повреждено остекление.
В разрушенной трапезной готовили пищу для нуждающихся людей, пациентов больниц и социальных учреждений города. На месте неподалёку от собора, где ежедневно раздавали горячую еду горловчанам, также разорвался снаряд. На данный момент община собора лишилась возможности кормить сотни людей, у которых не осталось средств к существованию.
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