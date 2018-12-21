4-летней сироте - Ангелине Билохвост - нужна помощь в борьбе с лимфомой – «Надеюсь и верю»

Ангелина Билохвост нуждается в помощи в борьбе с лимфомой.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», девочка попала в Николаевскую больницу из Первомайска. У ребенка внезапно появился сильный кашель. Рентген показал образование в районе средостения.

Ангелине в киевской клинике провели операцию по удалению опухоли и биопсия показала наличие злокачественных клеток. Врачи приняли решение бороться с лимфомой посредством химиотерапии.

Также девочка вместе с родителями попала в страшную автокатастрофу. Ангелина жива, но ее родители погибли. Теперь у малышки есть только бабушка, которая из всех сил старается сохранить жизнь внучке.

Девочке необходим препарат «Солу-медрол», 500 мг 10 флаконов на сумму 4 725, 00грн.

О том, как и чем помочь Ангелине Билохвост – читайте на сайте «Надеюсь и верю».