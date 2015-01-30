В Ереване прошла церемония оглашения Всеармянской декларации к 100-летию геноцида армян

При участии двух Католикосов Армянской Апостольской Церкви - Патриарха-Католикоса всех армян Гарегина II и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I - в Армении прошла официальная церемония оглашения Всеармянской декларации к 100-летней годовщине геноцида армян в Османской империи. Все мероприятия, приуроченные к этой дате, будут проходить согласно данной декларации, сообщает Благовест-Инфо.

Документ был зачитан президентом Армении Сержем Саргсяном 29 января у вечного огня в Мемориальном комплексе памяти жертв трагедии "Цицернакаберд".

Выступая перед собравшимися, Католикос всех армян Гарегин II напомнил, что в апреле, накануне Дня памяти жертв геноцида, Армянская Апостольская Церковь проведет чин причисления к лику святых 1,5 млн армян, убитых в годы геноцида в Османской империи.

Оригинал, зачитанного президентом Армении документа, сдан на хранение в Музей-институт геноцида армян. Один его экземпляр будет направлен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, а другой - передан в Национальный архив Республики Армения.

В декларации содержится призыв к Турецкой Республике признать и осудить совершенный Османской империей геноцид армян, что могло бы стать важной исходной точкой для процесса исторического примирения армянского и турецкого народов.