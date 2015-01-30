Ученые подтвердили подлинность чудотворной Смоленской иконы "Одигитрия"

Ученые, проводившие последние два года реставрацию чудотворной Смоленской иконы Богоматери "Одигитрия", установили, что именно этот образ в 1602 году был принесен в город Борисом Годуновым, об этом сообщил заведующий отделом темперной живописи Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР) Виктор Баранов (Россия).

Восстановленная "Одигитрия" 1 февраля, в шестую годовщину интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла, будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя. После 10 февраля образ доставят в Смоленск, где ее поместят на прежнее место в Успенском кафедральном соборе.

Икона является списком особо почитаемого образа, написанного по преданию евангелистом Лукой, который был утерян в середине ХХ века, и также считается чудотворной. Издревле известная Смоленская икона была символом защиты Богородицей русских земель. Так, в начале XVII века при осаде Смоленска войсками Сигизмунда III, башня, где находилась святыня, сильно пострадала, однако сам образ оказался нетронутым. А во время войны 1812 года икона сопровождала русскую армию: перед Бородинским сражением перед ней был отслужен молебен.

"После того как мы провели комплексное исследование иконы, оказалось, что по технологическим признакам и по стилевым особенностям образ можно датировать ранним XVII веком. Это подтверждает ее датировку, связанную как раз с тем событием, которое нам известно из источников: в 1602 году она была принесена в Смоленск Борисом Годуновым", — сказал Баранов журналистам во вторник на пресс-конференции.

Благодаря применению микроскопного контроля реставраторы смогли исследовать микроповерхность красочного слоя, которая недоступна обычному человеческому зрению. Ученые установили, что икона поновлялась 16 раз, при этом ее первоначальный облик со временем сильно изменился. Сохранились лик Богоматери, нимбы, отчасти фон, правая рука младенца и покрывала. Во время раскрытия образа стало ясно, что лик младенца полностью утрачен, сохранилась только запись конца XIX века.

Комментируя новый облик иконы, заметные и не закрашенные утраты у Богоматери на плече и под ее рукой, директор ГосНИИР Дмитрий Антонов подчеркнул, что при проведении работ ученые старались открыть зрителям первоначальный, авторский образ иконы. "Восполнять такие утраты не принято. Мы пытались добиться максимально изначального образа, мы не могли привнести сюда ничего своего", — сказал он.

Для поклонения верующих икона будет выставлена без оклада, теперь для большей сохранности она хранится в специальной климатической капсуле. 25-килограммовый серебряный оклад, в котором образ пребывал с 1954 года, будет также выставлен 1 февраля в храме Христа Спасителя, однако после реставрации размер иконы изменился, и оклад к ней больше не подходит. Было решено, что впредь, находясь в капсуле, икона будет открыта полностью. "Мало кто из ныне живущих людей видел образ без оклада, теперь икону увидят все, а посмотреть есть на что", — отметил Антонов.

РИА Новости