В Москве состоялся пленум Межсоборного Присутствия РПЦ

29-30 января в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялся пленум Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви.

Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Участники заседания обсудили такие документы: «Об участии верных в Евхаристии», «Образовательная концепция Русской Православной Церкви», «Церковь и культура», «Церковь и экономика в условиях глобализации».

По итогам обсуждения документ «Об участии верных в Евхаристии» будет передан на рассмотрение Архиерейского Совещания, которое состоится в Москве 2-3 февраля; три других документа, с учетом сделанных на пленуме замечаний, были переданы в профильные комиссии Межсоборного Присутствия для продолжения работы в расширенных рабочих группах с привлечением других членов Присутствия.

***

В состав Межсоборного Присутствия входит 159 клириков и 34 мирянина. Среди участников и делегация Украинской Православной Церкви.