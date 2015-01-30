Священник УПЦ вывез раненого “киборга” из зоны АТО, которого удалось освободить из плена

Священник Волынской епархии Украинской Православной Церкви иерей Павел Шматюк доставил из зоны АТО своего прихожанина - рядового 81-й аэромобильной бригады Виктора Михальчука - “киборга”, который защищал Донецкий аэропорт, был ранен и попал в плен.

Как сообщил “УНИАН-Религии” иерей П.Шматюк, военного Вооруженных сил Украины В.Михальчука освободила волонтерская группа “Патриот”, к которой обратилась жена пленного, разыскивая мужа.

“Мы с женой Виктора забрали его вчера из Красноармейска. Пока мы еще в пути. У Виктора повышенная температура. Направляемся в госпиталь Луцка, где его уже ждут врачи. Виктор - один из последних защитников Донецкого аэропорта. Он попал в плен 21 января. На него упала бетонная плита, осколки которой вонзились в голову и в руку. Некоторое время он был без сознания. Товарищи нашли его и вытащили, но все вместе они попали в плен. 8 дней Виктор находился в больнице города Донецка, ему сделали две операции. А потом его решили обменять. Врачи оценивают состояние Виктора как стабильное, говорят, что он нуждается в реабилитации”, - сообщил отец Павел.

Также священник рассказал о том, что в зоне военных действий волынянин находился почти полгода, мобилизовали его 1 сентября 2014 года.

“Виктору 31 год. Он житель села Залисоче Киверцовского района Волынской области. У него двое маленьких детей. У своей матери он один сын, она очень молилась и переживала за него. Парень имеет тяжелые травмы, после лечения он вернется к мирной жизни. Виктор имеет профессию строителя. Наша община, вместе со всей полнотой УПЦ, не перестает молиться за жизнь Виктора, других воинов и мир в государстве”, - рассказал наместник Свято-Сретенского храма иерей П.Шматюк.

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Как сообщал УНИАН, Миротворческая миссия УПЦ 30 декабря 2014 года освободила из Донецка двух военнопленных Вооруженных сил Украины - младшего сержанта 51-й бригады Юрия Потейчука, младшего сержанта Святослава Савчука.

4 января священник УПЦ протоиерей Юрий Зарафутдинов освободил из Луганска военнопленного Вооруженных сил Украины, старшего сержанта 24-й яворовской бригады Валерия Холонивца.