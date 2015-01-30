В Пантелеимоновом монастыре на Афоне обретен негатив чудотворного образа Пресвятой Богородицы

Оригинальный негатив чудотворного Светописанного образа Пресвятой Богородицы – фотографии, зафиксировавшей в 1903 г. явление Божией Матери в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре во время раздачи милостыни, чудесным образом вновь обретен в русской святогорской обители, сообщает портал «Русский Афон».

Негатив был найден во время работ со старым фотоархивом монастыря. Эту находку, совершившуюся спустя более 110 лет, без сомнения можно считать чудом, учитывая все бедственные обстоятельства, постигшие обитель за вековой временной промежуток.

По словам игумена Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии (Алехина), «обретение негатива – первообраза Светописанной иконы Божией Матери, – это милость Пресвятой Богородицы, свидетельствующая о том, что Игумения Афонская благоволит к Обители и принимает посильный подвиг ее насельников».