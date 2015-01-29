Блаженнейший Онуфрий освятил строительство монастыря в селе Зазимье Киевской области

29 января Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий освятил место для строительства храма в честь преподобномученицы Елизаветы скита ставропигиального женского монастыря в честь Афонской иконы Божьей Матери в селе Зазимье Киевской области.

После совершения чина освящения места для строительства храма Его Блаженство поздравил сестер и прихожан обители с этим событием и поблагодарил за содействие в развитии скита сельского председателя Людмилу Спичак, протоиерея Романа Барановского, который занимается монастырем в честь Афонской иконы Божией Матери и игумению Екатерину с сестрами.

Отмечая, что новый храм будет освящен в честь преподобномученицы Елизаветы, Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал: «Грех разделяет мир по цвету кожи, по национальным признакам, по политическим предпочтениям, а молитва и святые угодники объединяют его... Грех имеет целью уничтожить человека, а святые угодники призваны довести человека до высшего предназначения, ради которого Господь создал каждого из нас».

Предстоятель призвал Божье благословение на всех сестер обители и всех жителей села, после чего посетил Зазимський храм в честь Воскресения Христова, помолился перед древней казацкой иконой Спасителя и осмотрел приходской духовно-просветительский центр.

Справка

Монашеская жизнь на территории села Зазимье имеет давнюю историю. В свое время на этих землях располагался скит и зимнее хозяйство Киево-Печерской лавры, а позже - Киево-Софийского монастыря.

В конце прошлого года в благоустроенном помещении поселились первые шесть сестер новой обители; во временном храме начали проводиться богослужения. В частности субботам в 14.00 здесь совершаются водосвятный молебен и крестный ход вокруг монастыря.

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