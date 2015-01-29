Представители УПЦ принимают участие в заседании президиума Межсоборного Присутствия РПЦ

28 января в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание президиума Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви.

В работе президиума Межсоборного Присутствия принимают участие представители епископата Украинской Православной Церкви: митрополит Хустский и Виноградовский Марк, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан. Также в заседании принимает участие председатель Синодального отдела УПЦ «Миссия «Церковь и культура» игуменья Серафима Шевчик.

Президиум утвердит повестку дня пленума Межсоборного Присутствия, который пройдет 29-30 января и темы для рассмотрения комиссиями Межсоборного присутствия на 2015-2016 гг.

patriarchia.ru