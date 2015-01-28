Из храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве похитили медальон с частицами мощей святых Петра и Павла

Неизвестные похитили из храма Покрова Пресвятой Богородицы на Волоколамском шоссе в Москве медальон с частицами мощей святых Петра и Павла. Об этом сообщает ТАСС.

"С сообщением о краже медальона в полицию обратился накануне настоятель храма. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия для поиска злоумышленников", - сказал представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт кражи, не уточнив, какой именно культовый предмет был похищен.