В Днепропетровске завтра стартует «Международная киноассамблея на Днепре»

С 29 января по 1 февраля в Днепропетровске пройдет «Международная Киноассамблея на Днепре-2015».

Кинофорум проводится центром православной культуры «Лествица» по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея при личной поддержке мецената социальных проектов – народного депутата Украины Андрея Шипко. Партнером кинематографических встреч является кинотеатр «Правда-кино», в залах которого все дни будут проходить показы фильмов и встречи с их режиссерами и героями.

Цель форума – популяризация документального киноискусства и создание благоприятных условий относительно развития современного документального кино в Украине. Лозунг «Киноассамблеи на Днепре» традиционный: «Правда о нас – в документальном кино».

Уже шестой год «Киноассамблея» собирает лучших режиссеров-документалистов и ценителей документального кино из разных стран для знакомства с лучшими новинками украинского и зарубежного кинематографа, обмена опытом, творческих встреч и общения со зрителями.

Отличительной чертой кинофорума являются творческие встречи с известными режиссерами и актерами. В работе «Киноассамблеи» примут участие известные режиссеры-документалисты из Украины, Беларуси и России.

Торжественное открытие «Киноассамблеи» 29 января – в 19:00.

Накануне открытия, 29 января в 18:45, в малом зале кинотеатра «Правда-Кино» состоится пресс-конференция с организаторами и гостями «Киноассамблеи на Днепре-2015». Приглашаются к участию только представители СМИ.

Зрители смогут увидеть документальные картины, созданные в 2014-2015 годах. Всего будет показано 14 фильмов, 6 из которых – премьерные!

К 77-летию со дня рождения Владимира Высоцкого состоится презентация фильма режиссера Сергея Головецкого «Непрерванный полет».

Также состоятся показы фильмов с участием днепропетровских героев. Фильм режиссера Сергея Андриенко «Птица без крыльев» - о художнице-инвалиде Наталье Николенко, живущей в Приднепровском доме инвалидов. Фильм режиссера Галины Солдатенко «Марлен Матус. Вспышки памяти» – об известном режиссере, который создал днепропетровскую киностудию «Веснянка».

Фильмом открытия станет картина Александра Лукьяненко, режиссера Александра Ракоеда «Стена» (2014), телеканала «Интер» (Украина).

Фильм закрытия – «Обитель Сергия. На последнем рубеже» (режиссер – В. Шуванников).

Просмотр фильмов, творческие встречи и премьерные показы будут проходить в кинотеатре «Правда-кино» по адресу: г. Днепропетровск, проспект Газеты «Правда», 86.

Вход – по пригласительным билетам, которые можно получить в ЦПК «Лествица» с 20 декабря.

Телефон для справок: (056)-744-78-78.

Более подробную информацию читайте на сайте «Лествицы».

"Православие в Украине"