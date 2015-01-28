Поджог церквей в Киеве: храмы спасают сторожа и прихожане

Огонь от горящей шины повредил внешнюю стену храма, крышу, иконы, купол и крест. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Огонь от горящей шины повредил внешнюю стену храма, крышу, иконы, купол и крест. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Храмы в Бабьем Яру и на Троещине

Вчера ночью в Деснянском районе неизвестные подожгли храм святого мученика ТрифонаУПЦ МП, расположенную на углу ул. Сабурова и Электротехнической. Злоумышленники подложили под стену церкви горящую автопокрышку, в результате сгорела крыша храма.

За последние сутки это уже второй поджог церкви Московского патриархата. Напомним: в понедельник, в 4 утра, неизвестные пытались поджечь храм "Всех скорбящих Радость", расположенный в Бабьем Яру, коктейлями Молотова. Сторож, который дежурил ночью в церкви, сам потушил огонь с помощью огнетушителя, после чего вызвал милицию. Храм пострадал незначительно: огонь немного "покоптил" стену храма, за которой находится алтарь.

СГОРЕЛА КРЫША. Сообщение о пожаре в храме святого мученика Трифона поступило в пожарную часть в 1:47 от очевидцев. На момент прибытия спасателей пламя охватило уже 40 квадратных метров церкви. "Огонь от горящей шины "прошелся" по стене и охватил крышу, купол и крест. Окончательно потушить пламя удалось лишь в 3:18", — рассказали в ГСЧС Киева. Частично пламя попало внутрь помещения и повредило две маленькие иконы, которые стояли на верхних полках торгового церковного прилавка.

Вчера прихожане церкви весь день вымывали и вычищали последствия ночного поджога. Все иконы, книги, свечи и подсвечники они сносили в домик к настоятелю храма. В самом же храме с потолка, не переставая, сочилась вода, а в самом помещении невыносимо пахло гарью.

По словам прихожан, на момент возгорания внутри никого не было. "В церкви стоят металлопластиковые окна и решетки. Разбить стекло, чтобы забросить внутрь бутылку с горящей смесью, было бы для поджигателей проблематично. Вот они и решили подложить под стену горящую автопокрышку. Только Господь спас храм от полного уничтожения", — рассказал "Сегодня" настоятель храма Виталий Гринюк.

ПАТРУЛИ У ХРАМОВ. В милиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". За это поджигателям (если их найдут) грозит до 10 лет тюрьмы.

"Сгоревшую шину отправили на экспертизу, чтобы установить смесь, которую использовали поджигатели. Устанавливаются также свидетели и лица, причастные к данному происшествию. По словам настоятеля храма, церковь он закрыл в 15:00, и больше там людей не было", — рассказали в Деснянском РУВД. Также в милиции сообщили, что усилят патрулирование возле всех церквей Киева.

Шестой поджог церквей за год

На месте пожара храма на Троещине неизвестные оставили на земле записку: "Московский патриархат, вон с украинской земли". А в сети появилось видео ночного поджога церкви в Бабьем Яру: на нем трое парней в масках под музыку бросают горящие бутылки под крышу.

"Узнав об очередном поджоге православного деревянного храма в Киеве, слышу от одних людей: "Вандалы!" — а от других — "Молодцы!" А мне вот захотелось обратиться к самим поджигателям: уничтожая храмы Московского патриархата, вы не боретесь с агрессией Москвы по отношению к Украине. Вы боретесь со своими согражданами — верующими Украинской Православной Церкви, которые ежедневно молятся о мире в Украине и о том, чтобы все наши солдаты и мирные жители остались живы и были здоровы", — говорит председатель Синодального просветительского отдела УПЦ Георгий Коваленко.

По словам епископа УПЦ Климента, за последний год это уже шестая попытка поджога храмов УПЦ МП: "Первый случай произошел прошлой зимой, в Гидропарке. Потом два раза поджигали храм на Воскресенке: огонь охватил алтарь, но Господь остановил пламя. Потом горел храм в Голосеево".

Архиепископ УПЦ КП Евстратий уверен, что такие действия поджигателей направлены на то, чтобы посеять межконфессиональную рознь среди верующих. "Это элементы подрывной деятельности спецслужб — чтобы еще больше настроить людей друг против друга", — рассказал он нам.

Ирина Гинжул, "Сегодня".