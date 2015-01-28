В Запорожье архиерей УПЦ призвал верующих взять на себя подвиг поста и молитвы о мире в Украине

На сайте Запорожской епархии УПЦ опубликовано распоряжение правящего архиерея «О совершении в Запорожской епархии УПЦ заупокойных богослужений в связи с трагедией в Мариуполе».

В связи с трагическими событиями, произошедшими 24 января 2015 года в городах Донецке и Мариуполе архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука благословил духовенству «совершить заупокойные богослужения в память о невинноубиенных братьях и сестерах во Христе», а также «неукоснительно совершать молитву о мире в Украине во время Божественной литургии».

Также владыка напомнил о необходимости молитвы по соглашению о мире в Украине — ежедневно в 21.00.

Кроме этого правящий архиерей призвал верующий «взять на себя подвиг поста — в дни братоубийственной войны ограничить себя по силам и разумению хотя бы в чем-то ради Господа».

Молитва о прекращении междоусобныя брани

Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих.

Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.

Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.

"Православие в Украине"