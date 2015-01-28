В Грузии происходят чудеса от мироточивой иконы блаженного Гавриила

В Грузии продолжают радовать верующих чудеса от мироточивой иконы блаженного Гавриила юродивого, принадлежащей одной тбилисской семье. Многие получают от этой святыни исцеления. Об этом рассказала программа "Постскриптум" на канале "Рустави 2".

Впервые икона святого Гавриила замироточила семь месяцев назад. Ее показали Патриарху Илие II, и он подтвердил факт мироточения.

Последние два месяца в семье, которой принадлежит святыня, начали мироточить еще двенадцать икон и фотографий отца Гавриила.

А в январе чрезвычайно сильно замироточила еще одна, большая икона преподобноисповедника Гавриила.

Рассказывает Мака, хозяйка иконы: «Мне явился отец Гавриил, – таким, каким вы видите его на иконе, – и спросил: "Тебе еще никто ничего не говорил?" Я ответила: "Нет". Тогда святой Гавриил сказал: ''Тогда я приду еще раз". Утром, когда я вышла из спальни, я увидела, что все остальные иконы отца Гавриила покрыты миром, и поняла почему отец Гавриил сказал мне, что он придет еще раз: его явление произошло через мироточение».

Отец Гавриил сказал: «Я тебя избрал потому, что на тебе благодать. И тому, кого ты помажешь этим миром, они исцелятся». Духовные лица дали Маке благословение, чтобы она мазала миром приходящих поклониться святой иконе.

У святыни происходят чудесные исцеления. Весть о них приводит в эту семью большое количество верующих. Для приходящих поклониться святыне выделено специальное время.

Среди них – Лика Алимбарашвили и Ирина Маисурадзе. После молитвы у святой иконы преподобного Гавриила и помазания они возвратились домой.

По возвращении миро на лбу у девочки стало красного цвета. Это все они засняли на фотопленку. Чудеса на этом не закончились. Кровоточить стала и ладанка, в которой находилась земля с могилки отца Гавриила, прикрепленная у девочки рядом с сердцем.

Два дня из ладанки с землей исходила жидкость, похожая на кровь и еще два дня бесцветная жидкость. Девочка раньше была очень больна сердцем. С матерью они ходили поклониться мощам святого Гавриила, при которых святой явился матери, благословил ее и сказал, что не надо ей ни о чем беспокоиться, и что все будет хорошо.. Одежду, на которую вытекла жидкость из ладанки с землей, отправили на научное обследование и экспертизу. Результаты исследования будут объявлены.

Также сообщается, что трое немых после помазания миром заговорили.

pravoslavie.ru