В Киево-Печерской лавре нуждающиеся могут получить одежду, а имеющие не нужные вещи – отдать
14:07, 28 января 2015Православие
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По благословению наместника Святой Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла отдел Социальной помощи проводит сбор вещей для малоимущих.
Как сообщается на сайте лавры, на территории монастыря оборудовано помещение, где нуждающиеся могут получить необходимую одежду.
"Если у вас есть вещи (одежда, обувь, игрушки и т.д.), которые вы хотите передать нуждающимся, беженцам, инвалидам, престарелым и детям детских домов, можете обращаться в Социальный отдел Киево-Печерской лавры (65 корпус, 215 каб.)", - говорится в сообщении.
Тел.: (093) 345 01 20 (архимандрит Лаврентий)
(044) 255 11 19 (Михаил Тафичук)
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