В Киево-Печерской лавре нуждающиеся могут получить одежду, а имеющие не нужные вещи – отдать

По благословению наместника Святой Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла отдел Социальной помощи проводит сбор вещей для малоимущих.

Как сообщается на сайте лавры, на территории монастыря оборудовано помещение, где нуждающиеся могут получить необходимую одежду.

"Если у вас есть вещи (одежда, обувь, игрушки и т.д.), которые вы хотите передать нуждающимся, беженцам, инвалидам, престарелым и детям детских домов, можете обращаться в Социальный отдел Киево-Печерской лавры (65 корпус, 215 каб.)", - говорится в сообщении.

Тел.: (093) 345 01 20 (архимандрит Лаврентий)

(044) 255 11 19 (Михаил Тафичук)