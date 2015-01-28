В Москве 29-30 января состоится пленум Межсоборного присутствия РПЦ

29-30 января в Москве состоится пленум Межсоборного присутствия, где будут представлены проекты документов, подготовленных к Архиерейскому Совещанию, которое откроется в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя 2 февраля.

В составе Межсоборного присутствия 13 комиссий, сообщает СИНФО МП.

*** Межсоборное присутствие — это действующий в периоды между проведением Поместных и Архиерейских Соборов совещательный орган Московского Патриархата, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. К компетенции Межсоборного присутствия относятся вопросы богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, диаконии, взаимоотношений Церкви и общества, Церкви и государства, Церкви и иных конфессий и религий. Повестку дня Межсоборного присутствия определяет Поместный или Архиерейский Собор, Священный Синод, Патриарх Московский и всея Руси.

Разработка «должного механизма общецерковного обсуждения вопросов, поставленных на заседаниях Поместного Собора» началась в январе 2009 года. А уже в середине 2009 года, 27 июля, были утверждены Положение о Межсоборном присутствии, состав и Президиум этого органа, определен круг вопросов, входящих в его компетенцию. Первое заседание Президиума Межсоборного присутствия состоялось 29 января 2010 года в храме Христа Спасителя под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Члены Межсоборного присутствия избираются Священным Синодом из числа архиереев, клириков, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви. Состав совещательного органа Московского Патриархата пересматривается Священным Синодом по представлению Патриарха Московского и всея Руси каждые четыре года. 23 октября 2014 года решением Священного Синода были утверждены изменения в составе Межсоборного присутствия. В настоящее время в его состав входит 159 клириков и 34 мирянина. Тогда же был утвержден и состав Президиума на 2014-2018 годы.