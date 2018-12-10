В Трапезном храме Киево-Печерской лавры состоится Всеукраинский фестиваль колядок

В период Рождественских праздников, 11 января, состоится ежегодный VIII Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественские перезвоны».

Торжественное мероприятие будет проходить в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте обители.

В фестивале примут участие: вокальный ансамбль Киевского института музыки им. Р. Глиэра, народная хоровая капелла «Звоночек» Киевского Дворца детей и юношества, народный академический женский хор им. Светланы Фоминых Николаевского колледжа культуры и искусств, вокальный ансамбль «PERFECTUM», хор храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник», народный художественный коллектив детский фольклорный ансамбль «Яворина» школы искусств имени Н. Леонтовича Киева, академическая хоровая капелла Украинского радио.

Фестиваль пройдет по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и под патронатом наместника Киево-Печерской обители митрополита Павла, по инициативе руководителя информационного отдела архимандрита Илариона.

Во время концерта можно осуществить пожертвование на лечение детей с онкологическим диагнозом.

Начало концерта 11 января в 17.00, вход свободный.