Донецкого митрополита не пустили на украинскую территорию

Представители власти Украины 9 декабря не позволили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска – КПВВ «Новотроицкое».

Владыка направлялся в монастырь на богослужение, сообщается на официальном сайте УПЦ со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии.

«Митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения совместной молитвы с архиереями УПЦ, насельниками обители и паломниками на праздник иконы Божией Матери «Знамение» 10 декабря. Без указания причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения было аннулировано», - говорится в сообщении.

«...8 декабря митрополит Илларион возвращался из Киево-Печерской лавры после заседания Священного Синода УПЦ в Донецк, и проблем при прохождении линии разграничения не возникло», - указано в сообщении.

В УПЦ в указанном факте усматривают преследование и дискриминацию по религиозному признаку - нарушение конституционных прав (статья 33) и ряда статей «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», ратифицированной Украиной в 1997 году.