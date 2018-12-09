Предстоятель УПЦ рассказал, почему человек, который не знает Бога, подобен слепому

Важно, чтобы в Церкви хранились чистота веры и чистота понимания о Боге. Если этого не будет, то не будет и шанса на исправление и покаяние

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как подчеркнул Предстоятель УПЦ, крайне важно людям «сохранять чистоту своей веры, чистоту познаний о Боге», а образцом для нас является именно Иисус Христос.

«Он дал нам пример того, какими мы должны быть, Он дал нам возможность познать Бога… Господь основал Церковь, и в Святой Православной Церкви сохраняются правильные понятия о Боге и чистота Святой Православной веры», — отметил Владыка.

По словам Блаженнейшего владыки, мы счастливы именно потому, что являемся членами Святой Соборной и Апостольской Церкви, «Которая хранит чистоту веры и понимание о Боге», и именно потому, что «хотим жить по воле Божьей». А те люди, которые не живут с Богом и считают себя счастливыми, как добавил Предстоятель, «просто не знают, что такое счастье».

«Как слепой, который родился слепым и уже смирился с тем,.. не так счастлив, как тот, кто видит солнце. Он просто не знает, какое оно есть. Как больной, родившийся больным и уже смирившийся со своей болезнью, не знает, что такое здоровье, что это намного приятнее для человека. Так и человек, который не знает Бога, не знает, что такое настоящее счастье, которое сопровождает нас на земле и в Вечности», — пояснил Владыка.

Митрополит Онуфрий также напомнил, что у каждого человека всегда есть шанс, в любой момент жизни, исправиться и покаяться — и снова вернуться к Богу. «Настолько важно, чтобы в Церкви сохранялась чистота веры и чистота понимания о Боге… Если этого учения не будет, то не будет и шанса, и человек захочет стать лучше, но сделать этого не сможет. Поэтому мы, дорогие братья и сестры, должны хранить чистоту Святой Православной веры», — резюмировал Его Блаженство.