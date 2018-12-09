Митрополит Онуфрий рассказал, что заставляет человека принимать неправильные решения

Неправильные понятия о Боге не дают человеку возможности познавать Бога, Который всегда рядом с нами.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий за богослужением в день годовщины архиерейской хиротонии, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Объясняя верным детали евангельского повествования, которое читалось за Литургией, Блаженнейший Владыка обратил внимание на поведение начальника синагоги. Этот начальник увидел чудо исцеления неизлечимо больного – увидел, что совершилось то, что только Бог может сделать, но, вместо того, чтобы обрадоваться, поблагодарить Спасителя, он возмутился и начал оскорблять и Спасителя, и людей.

“Почему он так себя вел?”, – спросил Предстоятель и обїяснил: “Потому, что он не имел правильного понятия о Боге. У иудеев сохранялось учение о Мессии, но учение было искажено человеческими желаниями, человеческими домыслами: иудеи ждали Мессию, который в славе придет, все народы покорит иудеям, а их поставит над всеми царями”.

Именно поэтому, по словам Архипастыря, когда Спаситель сказал, что Его Царство не от этого мира, то иудеи возненавидели Его и распяли. “Начальник синагоги имел такую неправильную веру и поэтому он не узнал Бога, он не понял, Кто перед ним стоит, и от этого незнания начал неправильно себя вести перед Богом и даже оскорблять Его”.

Правильное понимание воли Божьей очень важно, подчеркнул Блаженнейший Владыка, поскольку помогает познавать Господа, “Который всегда рядом с нами, Который часто посещает нас особенными милостями, щедротами, благодатью”.

Предстоятель также подчеркнул, что познавая промысл Божий, человек становится благодарным Ему: «тогда он становится красивым, величественным, светлым, благородным». И наоборот, «когда человек не имеет правильных понятий о Боге, тогда она становится хулителем Бога”.