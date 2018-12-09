В Изюмской епархии УПЦ пребывают мощи святых Киприана и Иустинии.

Митрополит Изюмский и Купянский Елисей 8 декабря совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе г. Изюма. Перед началом богослужения правящий архиерей и духовенство собора совершили славление у образа Божьей Матери «Всецарица» и мощами священномученика Киприана и мученицы Иустинии, после чего святыни отбыли в Борисо-Глибский женский монастырь, и после обители посетят приходы епархии, сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.

По окончании богослужения ключарь собора протоиерей Сергий Притоцкий произнес проповедь.