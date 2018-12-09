Митрополит Онуфрий отмечает 28 лет архиерейского служения (укр.)

28 років тому посох на архієрейське служіння отримав наш Предстоятель — Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Про власний шлях служіння монаха в старшому священницькому ступені розповідає Архіпастир.

У перекладі з грецької дослівно архієрей — старший священик, начальник священиків — так називають священнослужителів найвищого, третього ступеню християнської церковної ієрархії — єпископів, архієпископів, митрополитів, вони несуть свій архіпастирський послух і пасуть стадо Господнє, ведучи його праведним шляхом до життя вічного.

«Пройшло 28 років з дня хіротонії во єпископа, з того, що хвилювало мене в ті дні – це відчуття свого недостоїнства. Я не відчував себе тоді, і зараз не відчуваю, достойним того великого служіння, на яке Господь мене поставив по Своїй милості», — згадує Предстоятель.

Єпископ, за словом Блаженнішого владики, це «виконавець Господньої волі на землі в Церкві», «він повинен упорядковувати зовнішнє і внутрішнє життя Церкви».

Архіпастир наголошує, що єпископське служіння не звільняє від чернечих обітниць.

«Ті обітниці, які я дав перед Богом, як монах, намагаюся виконувати і під час мого єпископського служіння, — продовжує Його Блаженство. — Єпископ — це не тільки адміністратор, богослов, він має бути християнином з великої букви».

На переконання Митрополита Онуфрія, людині, яка не відповідає цим високим критеріям, не під силу звершувати архієрейське служіння. «Для неї воно буде занадто важким і непосильним», — говорить він.

«Господь дає посох єпископові, як посох влади, але в християнстві трішки по-іншому розуміють владу, — пояснює Блаженніший. — Євангеліє говорить, що “хто хоче бути першим, нехай буде найменшим із усіх і слуга усім” (Мк. 9, 35). Ось це справжня євангельська влада — коли той, хто отримує посох влади, має себе смиряти і ставити на останнє місце. Тоді правильно можна поставитися і до того, кого Бог дає нам для духовного керування і до себе самого».

«Я дякую Богові за те, що Він сподобив мене грішного, недостойного цього сану і прошу святих молитв у вас всіх. Щоб Господь допомагав мені нести це служіння з тим достоїнством і в такому напрямку, тими мірами, законами, які Господь визначає для нас, священнослужителів», — сказав Предстоятель на завершення.

За матеріалами телепрограми «Православний вісник».