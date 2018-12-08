В Святогорской лавре проведут XIII Сибилёвские чтения

В Святогорске 13-14 декабря состоится ежегодная научная конференция «Сибилёвские чтения», посвящённая результатам археологических, исторических и музееведческих исследований уходящего года.

XIII научная конференция «Сибилёвские чтения» пройдёт в актовом зале Свято-Успенской Святогорской лавры, являющейся её организатором совместно с коммунальным учреждением «Государственный историко-архитектурный заповедник в г. Святогорск». Об этом сообщается на сайте обители.

Согласно программы конференции, перед её началом участники и гости ознакомятся с новейшими изданиями организаторов конференции и некоторых её постоянных участников. В этом году представляются семь изданий–2018.

Всего на конференцию заявлено 25 докладов. Большинство из них опубликованы в сборнике научных статей «Святогорский альманах 2018». Докладчики представляют различные научные учреждения, вузы, музеи, местные организации краеведов Украины.

В рамках мероприятий второго дня конференции в выставочном зале корпуса № 20 Святогорского историко-архитектурного заповедника пройдёт презентация выставки «Вікно в минуле. Матеріальна та духовна культура населення Святогірського історичного ареалу XIX — початку XX ст.». Культурную программу составит экскурсия по памятникам и музейным экспозициям, расположенным на территории Святогорской лавры и заповедника.