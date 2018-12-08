Митрополит Онуфрий вернул письмо Патриарха Варфоломея обратно в Стамбул

Письмо Патриарха Варфоломея Митрополит Онуфрий положил обратно в конверт и отправил в Стамбул по адресу отправителя.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Недавно текст письма от Патриарха Варфоломея попал в информационное пространство.

Предстоятель УПЦ, ознакомившись с содержанием этого письма, положил его в конверт и отправил по почте обратно адресату, то есть в Стамбул.

Узнав об этом, целый ряд епископов, получив приглашение для участия в объединительном соборе от Патриарха Варфоломея, поступили так же, отправив приглашение в Стамбул на Фанар.

Свою позицию относительно будущего объединительного собора выразил Священный Синод Украинской Православной Церкви 7 декабря. Согласно Решению Синода, "Константинопольский Патриарх не имеет никакого канонического права созвать любое собрание в Украине, как не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской Православной Церкви".