В Швейцарии открылась фотовыставка, посвященная столетию кончины Царской семьи

Приход Австрийско-Швейцарской епархии Сербской Церкви подготовил мероприятия, приуроченные к 100-летию кончины царственных страстотерпцев.

В Швейцарии открылась православная фотовыставка, посвященная столетию кончины Царской семьи. Об этом сообщает "Православие.ru".

Экспозиция под названием «Романовы: царское служение», представляющая фотоматериалы из архивов семьи Николая II, проходит в храме Святой Троицы в Цюрихе, который находится в юрисдикции Австрийско-Швейцарской епархии Сербской Церкви. Прихожане и клирики храма инициировали данное мероприятие, приурочив его к скорбной дате столетия мученической кончины Царской семьи.

Торжественное открытие выставки началось с чтения акафиста перед иконой Божией Матери «Троеручица». В рамках мероприятия состоялись открытые лекции, посвященные истории Церкви в ХХ веке, а также русско-сербским связям.