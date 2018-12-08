В Бердичев прибывает икона Богородицы «Взыскание погибших»

В Бердичевское благочиние УПЦ прибывает чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших».

Об этом сообщает сайт Свято-Николаевского собора УПЦ.

С 8 по 23 декабря в храмах Бердичевского благочиния верующие смогут помолиться перед чудотворным образом, привезенным из Запорожья. Святыню доставят в Свято-Николаевский собор, Свято-Георгиевский и Свято-Троицкий храмы, в храм в честь иконы Божией Матери «Целительница», а также на другие приходы Бердичевского благочиния.

Список с иконы «Взыскание погибших» сделал в 1904 году на Святой Горе Афон игумен Иоаким, что подтверждается надписью на обратной стороне иконы. К образу «Взыскание погибших» обращаются невесты с просьбой о счастливом браке, об исцелении от недугов, а также перед иконой молятся о возвращении заблудших в лоно Церкви. Хранится чудотворный образ в Запорожье, в церкви Святителя Николая.