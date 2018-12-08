Митрополит Онуфрий рассказал, как стать счастливым

В эфире телеканала «Интер» вышел седьмой выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля», в которой Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращается с духовным наставлением к зрителям.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на телеканал «Интер».

Предостоятель рассказал о содержании Евангельской истории об исцелении Спасителем скорченной женщины (Лк. 13: 10-21) и напомнил о том, «насколько важно для человека иметь правильное понятие о Боге, потому что именно это оберегает нас от таких поступков, которые оскорбляют Бога», и делает нас по-настоящему счастливыми.

По словам Блаженнейшего владыки, все человеческие телесные болезни имеют разное происхождение. «Человек может заболеть от неправильного пользования своим телом, — назвал причину болезни Архипастырь. — Но есть еще одна причина: когда Бог попускает болезнь человеку для спасения. И по любой причине нашей болезни мы должны обращаться к Богу и просить в молитвах, чтобы Бог нас исцелил».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что когда у человека есть правильное понятие о Боге, о чистоте веры, то даже когда он оступится, сможет покаяться и мгновенно оправиться. «Тогда я возвращаюсь к Богу, примиряюся с Богом, как блудный сын, и становлюсь счастливым и благословенным Богом», — добавил Владыка.

Предстоятель также отметил, что скорченная женщина была «духовно связанной сатаной», и, по его словам, «таких людей сегодня очень много».

Как отметил Его Блаженство, мы должны задуматься над тем, каким человеком является каждый из нас. Мы принадлежим к тем, кто заботится только о земном, роскошная жизнь, высокие должности, а потому — «сгорбленные лестью сатаны к земле», или к тем, кто стремятся к Богу и за все Ему благодарны, а потому — «свободные от пут лести». «Только человек, свободный от пут лести, имеет в себе мир Божий и имеет реальную жизнь, которая не только охватывает землю, а продолжается в Вечности, и является счастливым в истинном смысле этого слова», — заключил Митрополит Онуфрий.