На Херсонщине начал работу конкурс детского творчества «Остров Рождества»

ХII городской открытый фестиваль детского творчества "Остров Рождества" начал свою работу.

В первом этапе проходят отбор творческие коллективы на соответствие тематике фестиваля, так с 4 по 6 декабря прошли смотры среди учебных заведений трех районов города по линии управления образования, сообщает "Православная Херсонщина".

Дети показали свою подготовку к фестивалю, лучшие отобраны в полуфинал который состоится 20-го января. 11 декабря в зале 1-й школы искусств г. Херсона пройдет просмотр коллективов управления культуры Херсонского городского совета.

В этом году особое значение уделяется раскрытию херсонского рождественского колорита.

Просмотр среди воскресных школ Херсонской епархии принимающих участие в мероприятии состоится 20-го января в здании городского дворца детского творчества.