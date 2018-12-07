Вышли в свет Богослужебные указания на 2019 год

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет Богослужебные указания на 2019 год.

Издание входит в число официальных богослужебно-календарных изданий Русской Православной Церкви, сообщает patriarchia.ru.

Богослужебные указания — ежегодное руководство по совершению богослужений, составленное в соответствии с требованиями Богослужебного Устава и учитывающее многообразие литургической практики. Книга предоставляет настоятелям храмов и монастырей большой выбор вариантов служб разным святым.

В Богослужебных указаниях на 2019 год особое внимание уделяется службам в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской, учтены новые празднования, внесенные в последнее время в Месяцеслов по благословению Священноначалия, а также приводятся ссылки на новоутвержденные богослужебные тексты.

В приложении Богослужебных указаний в церковнославянской графике печатаются последования молебных пений в День Победы в Великой Отечественной войне и в праздник святого равноапостольного князя Владимира — в память Крещения Руси, прошения сугубой ектении на Литургии и молитва в дни памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании. Также в приложении Богослужебных указаний приводится чин молебного пения о сохранении творения Божия, который надлежит ежегодно совершать во всех храмах Русской Православной Церкви в первое воскресенье сентября по н. ст., и молитва о мире на Святой Земле, возносимая после Литургии в Великую Субботу.

В помощь священнослужителям предлагается таблица цветов богослужебных облачений, указатель вариантов совершения служб на период пения Октоиха, а также статья о богослужении с великим славословием.